Robert Bourassa et le grand mensonge

La mémoire de Robert Bourassa se résume, à priori, ainsi : un fédéraliste qui aimait le Québec. On le voit comme étant bien éloigné de la nouvelle mentalité du PLQ, celle de Philippe Couillard, plus précisément, voulant que les questions constitutionnelles n’aient plus leur place dans le débat public, que le rôle du Québec soit parfaitement sain dans le Canada. Robert Bourassa nous ramène à cette image de batailleur, de fédéralisme intelligent. Qu’en est-il vraiment ?

Mon premier contact avec Bourassa, c’est ce discours, ce fameux « Quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d’assumer son destin et son développement ». Lorsque j’ai entendu ce discours pour la première fois, je me suis étonné de constater que le fédéralisme n’avait pas toujours été déconnecté, qu’il n’avait pas toujours nié le caractère distinct et l’existence même de la nation québécoise. J’avais devant moi un chef du parti libéral qui m’inspirait un énorme sentiment de respect.

Ce fameux discours avait été prononcé au lendemain de Meech. La carrière de Robert Bourassa commence bien avant ça. Reculons un peu.

1960, le parti libéral de Jean Lesage déloge finalement l’Union Nationale ; la « grande noirceur » prend fin. Au programme ; de grandes réformes. Nationalisation de l’hydroélectricité, maitres chez nous, mise sur pied d’un régime de retraite provincial, d’une caisse de dépôt, etc. L’histoire du Québec s’écrit, et Bourassa veut y prendre part. En 1966, il est élu député libéral dans Mercier.

Depuis ses premiers contacts avec le gouvernement Lesage, Bourassa admire un certain ministre, monsieur René Lévesque. Il admire l’homme autant que le politicien, il flirt avec la frange réformiste du parti. C’est dans le sous-sol du jeune député de Mercier que s’écrit une bonne partie d’Option Québec. Or, au congrès d’octobre 1967, lorsque Lévesque claque la porte du PLQ, Bourassa reste assis, à la surprise de plus d’un.

C’est que Bourassa aspire déjà à la chefferie du parti libéral. La souveraineté, le Parti Québécois, c’est un risque qu’il n’est pas prêt à prendre. Il préfère la sécurité, il préfère le parti libéral. En janvier 1970, il est couronné chef. La lune de miel est courte, puisqu’en octobre, la crise éclate. C’est là que Bourassa dévoile pour la première fois son vrai visage ; c’est lui qui suggère à Pierre Elliott Trudeau d’instaurer la Loi sur les mesures de guerre. C’est lui qui suggère qu’on suspende les libertés civiles. Trudeau réfléchit. Il obtempère. Bourassa a devant lui la liste de ceux que l’on souhaite faire emprisonner. Il voit le nom de Gérald Godin, poète Québécois. Il ne dit rien. Au final, plus de 500 innocents sont arrêtés et emprisonnés injustement. Il est 4h00 du matin lorsque l’armée débarque dans les rues de Montréal. Le choc est immense. Dans les semaines qui suivront, la GRC saisira les documents de plusieurs des comités exécutifs du Parti Québécois. Les membres déserteront. Trudeau et Bourassa constatent que le mouvement souverainiste est marginalisé, que ses organisateurs désertent, de peur d’être persécutés. Ils s’en réjouissent.

Le hasard fait parfois drôlement les choses ; aux élections de 1976, le Parti Québécois est porté au pouvoir. Robert Bourassa est vaincu dans sa propre circonscription par… Gérald Godin.

Le temps passe, Bourassa quitte la politique, René Lévesque déclenche un référendum en mai 1980 ; le non l’emporte. En avril 1982, Pierre Elliot Trudeau rapatrie la constitution et y impose une charte des droits qui étouffe la capacité du Québec de légiférer en matière de langue. Le Québec n’y apposera jamais sa signature.

En 1983, Bourassa retourne. Le chef s’est-il ressourcé ? Revient-il en politique pour, cette fois, y laisser sa trace ? Une chose est certaine, le climat politique au Québec a bien changé en l’espace de ces quelques années. L’insatisfaction des québécois face au traitement d’Ottawa et des provinces grandit. Ce n’est que le début de la tempête.

En avril 1983, les premiers ministres des 10 provinces canadiennes ainsi que Brian Mulroney se réunissent et élaborent ensemble un plan pour permettre au Québec de réintégrer la constitution. En échange, le Québec a cinq demandes : un droit de véto pour tous les changements futurs dans les institutions fédérales, la reconnaissance du Québec comme société distincte, le pouvoir de nommer trois juges à la cour suprême, le droit de retrait quand aux programmes futurs et pouvoirs partagés en matière d’immigration. Tous s’entendent. Ils ont trois ans pour ratifier l’accord. Pourtant, en juin 1990, l’accord tombe à l’eau. Meech n’est pas adopté.

Voici alors que Bourassa prononce son fameux discours : « Quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d’assumer son destin et son développement ». Les applaudissements retentissent. Meech est tombé, mais Bourassa sait se battre. Le Québec se défendra. Du moins, c’est ce qu’on pense.

Bourassa semble préparer un plan. Il encourage Lucien Bouchard et Jean Lapierre à fonder le Bloc Québécois. L’aile jeunesse du Parti libéral du Québec se déclare ouvertement souverainiste. Le 19 janvier, le rapport Allaire est rendu public ; ce dernier recommande le rapatriement au Québec de 22 pouvoirs exclusifs, faute de quoi, le Québec serait forcé de tenir un référendum sur la souveraineté d’ici 1992. Le congrès libéral adopte le rapport. Bourassa est conscient de ses responsabilités. L’appui à la souveraineté ne cesse de monter, il atteint alors les 70%.

Le rapport Bélanger-Campeau dit sensiblement la même chose ; le Québec a assez attendu. Ottawa doit présenter une offre valide de réforme avant octobre 1992, faute de quoi, le Québec tiendra un référendum sur la souveraineté. Bourassa affirme que « le statu quo serait la pire option pour le Québec ».

Tous et chacun se rangent derrière le premier ministre. Le Parti québécois est prêt à l’accompagner dans sa démarche de souveraineté. Le PLQ lui-même est devenu majoritairement souverainiste, même Claude Ryan exige une réforme en profondeur du fédéralisme. Bourassa mène tout le monde en bateau. Il répète que le Canada devra faire une offre majeure au Québec, si non, le Québec tiendra un référendum. À Bruxelles, Bourassa improvise même une éventuelle question référendaire : « Voulez-vous remplacer l’ordre constitutionnel par des États souverains, associés dans une union économique, responsable à un parlement élu au soufrage universel ? ». On raconte qu’entre temps, Joe Clark, ministre responsable des affaires constitutionnelles, offre à Bourassa de discuter de la possibilité de pouvoirs accrus en matière de santé, de culture, de langue et de communications. Ce dernier refuse, il attend. Qu’attend-il, au juste ?

En juillet, l’« entente historique » de Charlottetown est signée. Bourassa se range derrière cette dernière, bien qu’elle n’offre à peu près rien de ce que Meech offrait, bien qu’elle n’offre à peine qu’une fraction de la « réforme en profondeur » que Bourassa promettait. Cette réforme promise derrière laquelle s’étaient rangés les souverainistes de bonnes fois, qu’attendait le peuple québécois, qui en avait plus qu’assez d’un modèle de fédéralisme arriéré, d’un non-respect de la nation québécoise. L’accord de Charlottetown est une blague. Il sera refusé à 56% au Québec. Au final, il ne passera pas.

Que reste-t-il donc de Meech après tout cela ? Des promesses que Bourassa a tenu à son propre parti, à ses collègues libéraux, péquistes, au peuple québécois ? Que reste-t-il de sa déclaration : « le statu quo serait la pire option pour le Québec » ? Le Québec, en 1992, suite au refus de Charlottetown, se retrouve noyé dans le statu quo. Un an plus tard, en septembre 1993, Bourassa démissionne. Le Québec est dans une impasse.

Nous pouvons affirmer avec une certaine certitude que le Québec, en 1992, était prêt à devenir un pays. L’appui à la souveraineté dépassait 70%, les forces politiques en jeu étaient prêtes à faire front commun pour donner au peuple l’indépendance qu’exigeait si bruyamment. Mais Bourassa à mené tous les acteurs de l’époque en bateau, sauf peut-être quelques uns de ses plus proches confidents, auxquels, dans de rares moments de lucidité, il a su avouer sa fidélité inconditionnelle au Canada. Les autres ne se méritaient que du bluff. Jean-François Lisée énumère dans Le petit tricheur les promesses rompues, au final, de Bourassa :

«1 : Négocier dorénavant à deux [provinces] et jamais à 11 – (23 juin 1990) – Il a négocié à 14.

2 : Obligation de résultat – (29 janvier 1991) – Avec le rejet de l’entente [de Charlottetown] par les électeurs, il n’y a aucun résultat.

3 : Le statu quo est la pire solution pour le Québec – (mars 1991)- C’est pourtant là qu’il laisse le Québec.

4 : Organiser un référendum sur la souveraineté, au plus tard le 26 octobre 1992 – (mars et mai 1991, loi 150) – Il ne l’a jamais voulu.

5 : Seule une offre liant formellement le Canada et les provinces pourra être examinée – (29 mars 1991) – ‘‘l’entente’’ de Charlottetown, rejetée par référendum, ne liait ni les provinces ni Ottawa.

6 : Réforme en profondeur, sinon souveraineté – (texte signé par lui, mars 1991) – Il ne livre ni l’un, ni l’autre.

7 : La ‘‘réforme’’ doit être en profondeur, pas une ‘‘réformette’’ – (entrevue septembre 1991 )- Il n’a rien négocié de tel.

8 : Ne pas organiser de référendum sans être sur de le gagner – (mars 1992)- La seule façon de remplir cet engagement aurait été de tenir un référendum sur la souveraineté. »

Bourassa fût-il le plus grand des menteurs ou simplement le politicien le plus peureux qui ait gouverné le Québec à l’heure où l’histoire exigeait un changement ? Nous ne saurons jamais vraiment ce qui s’est passé dans sa tête, mais nous savons qu’il est resté passif devant le désir de libération d’un peuple qui avait atteint sa maturité.