Ni désaveu, ni détournement

Henri Marineau signait dans les pages du Devoir d’hier une réflexion sur la stratégie de Jean-François Lisée, soit de repousser le référendum jusqu’au prochain mandat. La stratégie et le support qu’elle a récolté auprès des militants «incarne» selon M. Marineau «la manifestation d’un ‘‘désaveu implicite’’ de l’option souverainiste du PQ».

Je serais plutôt porté à croire que cette décision reflète un certain pragmatisme bien nécessaire au succès du projet d’indépendance. Le Québec est amorphe depuis des années, il serait crédule de croire qu’il suffit d’un référendum pour réaliser la souveraineté. Il faut d’abord réanimer le débat public, remodeler l’idéal de la nation québécoise indépendante. Il faudra travailler sur tous les plans, proposer un chemin économique fort et capable de mettre au monde un pays en pleine possession de ses moyens. On ne propose pas l’indépendance à un peuple qui peine à se reconnaître comme tel. Il faut raviver une flamme, recréer un idéal, il faut, comme Lucien Bouchard le disait si bien, travailler à se donner les «conditions gagnantes».

Un référendum, dans les conditions politiques et sociales que nous affrontons aujourd’hui, serait un désastre. Proposer l’indépendance et le référendum à tout prix, c’est accepter le risque imminent d’une troisième défaite qui ne saurait se faire pardonner.

Non, le «plan Lisée» n’est pas un désaveu de l’option souverainiste au Parti québécois. Bien au contraire. C’est d’abord la preuve que le parti se réveille, qu’il a un plan et de l’ambition, qu’il est conscient de l’envergure du projet qu’il compte mener à terme, et que pour la première fois depuis 1995, il voit, au bout du tunnel, la lumière briller.

Terminons sur ce vieux proverbe africain : au bout de la patience, il y a le ciel.