Ces quelques paragraphes seront écrits au nom de la colère et de l’indignation. Je m’en excuse à l’avance. Il me fallait un titre, j’ai pensé aux déserteurs, aux trouillards, aux lâches, mais les idiots m’a semblé plus juste.

Voilà qui est fait. QS refuse la convergence avec le PQ, m’apprends banalement une notification du Devoir sur mon téléphone. L’avantage des nouvelles technologies, c’est qu’on peut maintenant être déçus par une mauvaise nouvelle peu importe où on se trouve.

Je me demande sincèrement dans quel monde ces gens-là vivent. Dans un monde où la politique n’exige aucun sacrifice, où mieux vaut une lutte idéologique sans compromis qu’un pragmatisme parfois difficile, certes, mais nécessaire. Quand Benoit Hamon s’est abstenu de toute alliance avec Jean-Luc Mélenchon, sacrifiant ainsi toute chance que la gauche avait de se tailler une place au second tour de la présidentielle française, les progressistes du monde entier se sont indignés. La partisannerie politique et l’égo d’un homme avaient concrétisés la grande défaite de la gauche. Québec solidaire fait ici la même erreur.

On se réjouira alors en 2018 de voir quatre ou cinq députés «solidaires» au pouvoir contre un gouvernement néolibéral et toxique, CAQ ou PLQ. C’est de là que ça vient, les idiots. Parce qu’il faut être profondément imbécile pour se réjouir de ça, pour croire qu’il vaut mieux une poignée d’idéologues orangés qu’une majorité de progressistes. Chacun pour soi, on fait nos petites affaires et on rentre chez nous. C’est ça, au fond, la mentalité solidaire.

Jean-François Lisée aura fait un effort, on peut lui reprocher bien des choses, mais on ne lui reprochera pas de n’avoir pas essayé, d’avoir manqué de bonne volonté. Lorsque j’ai vu les affiches de Gabriel Nadeau-Dubois dans Gouin, que j’ai constaté l’absence d’un candidat péquiste, j’ai voulu faire preuve de bonne foi : j’ai pris ma carte de membre Québec Solidaire. Pourquoi pas. La politique exige toujours des sacrifices, c’est inhérent au combat. Après le vote d’aujourd’hui, preuve définitive que QS ne tient pas à gagner ni à «bâtir le Québec de demain», mais plutôt à conserver leur petit électorat urbain et montréalocentriste, je n’ai plus qu’une seule option : déchirer ma carte de membre et la crisser aux vidanges.

Le Québec aura beau s’écrouler, ils auront le sacro-saint honneur de n’avoir jamais dansé avec le grand diable bleu du PQ. Tant pis pour l’indépendance. Tant pis pour le progressisme. Tant pis pour nous.