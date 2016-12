Les déserteurs

Tous les partis en parlent, tous les partis le répètent, c’est devenu une de ces nouvelles phrases prémâchées que les politiciens utilisent à outrance, sans même trop la comprendre : il faut aller chercher les jeunes.

Pourquoi aller les chercher, serait-ce parce qu’ils manquent à l’appel? Aux élections d’avril 2014, c’est 55,69% des jeunes de 18-24 ans qui ont fait usage de leur droit de vote. C’est bas, très bas. C’est presque un jeune sur deux qui n’a pas voté, et c’est la tranche d’âge où le taux de vote fût le plus bas (quinze de moins que chez les 75 ans et plus).

Quand la moitié de notre jeunesse décide de ne pas sortir de chez-eux le jour de l’élection provinciale, qu’ils décident de ne pas s’arrêter au bureau de vote, c’est qu’il y a un engrenage de la démocratie qui manque sérieusement d’huile. Serait-ce que le désabusement est tel chez les nouvelles générations qu’ils n’ont même plus foi en notre processus d’élections? Ou bien serait-ce simplement un manque de volonté, une méconnaissance du système politique?

Disons ceci : je ne suis pas un expert politique. Je fais ce que je peux pour comprendre les systèmes qui définissent la société dans laquelle je vis au quotidien. J’ai vingt ans, je n’avais même pas l’âge de voter aux dernières élections, je suis resté chez moi à écouter la télé et voir les résultats rentrer ; inutile de dire que ce n’était pas le résultat que j’espérais voir. Malgré tout, je me suis engagé tout au long de la campagne électorale en tant que bénévole, j’ai fait du porte à porte, j’ai fait des appels téléphoniques, j’ai vécu une pelletée de désagréments et de débats à saveur politique, mais tout ça m’a fait comprendre le sens même de l’engagement politique, de mon rôle de citoyen.

Mais les autres, eux? Si la plupart des jeunes ne s’engagent pas comme quelques hérétiques de leur âge osent le faire, je crois sincèrement qu’il ne faut pas les blâmer. Les 18 à 24 ans n’ont pas connu le référendum, ils étaient soit trop jeunes, soit pas encore nés. Ils ont grandi dans un climat politique inintéressant, ils n’ont jamais été témoins de grands projets de société, d’élans sociaux ou culturels, ils n’ont jamais vu l’effervescence qui secoue un peuple lorsqu’il se met en tête que tout est possible. Ils ont étés témoins des années libérales, de Jean Charest, ce personnage qui représente à lui seul ce que la politique ne devrait pas être.

Le mouvement étudiant de 2012 est un bon exemple de mouvement citoyen qui a su mobiliser notre jeunesse, il a fait passé le taux de participation des 18-24 ans de 36,15% en 2008 à 62,07 en 2012. Nous avions enfin un projet qui nous touchait : le droit à une éducation gratuite pour tous, et la mobilisation que cela a causé nous démontre bien quelle vision du monde la jeunesse québécoise peut partager lorsqu’elle se mobilise : un Québec juste, progressiste, basé sur des valeurs sociaux-démocrates et de chances égales pour tous.

Or, au cœur de tout engagement politique, et je dirais même de toute prise de conscience citoyenne, il y a l’éducation. Une bonne éducation est fondamentale, et c’est dans cette direction que je pointerais une partie du blâme. Les enseignants eux-mêmes le répètent, le système d’éducation québécois est défectueux, il fait piètre figure avec son taux de décrochage de 23%. Les enseignants font leur possible et ils font énormément avec le peu qu’ils ont, mais il serait grand temps de revoir les rouages de notre système d’éducation. Il faudrait notamment faire un effort plus grand pour inculquer le sens de la démocratie chez les étudiants, il faut leur dire qu’ils ont un pouvoir énorme par l’engagement citoyen auquel chacun d’eux peut s’adonner, que ce n’est pas vrai que le peuple est dépourvu de moyens, parce qu’après tout, les gouvernements sont là pour les représenter.

Le climat politique québécois ne peut pas durer. J’ose croire qu’il y aura revirement de situation, que les jeunes prendront le flambeau dans quelques années, qu’ils changeront le cap de privatisation et de destruction du filet social que les libéraux ont entrepris au cours des dix dernières années. Deux chemins s’offrent à nous, celui de la disparition tranquille, de l’effacement progressif des québécois, ou celui de la révolte.

Si je sais bien une chose sur les jeunes, c’est qu’ils portent la révolte en eux. Soyons patients.