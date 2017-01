Quelques zigzags avant d’en venir à l’entarté. Histoire de planter le décor.

Quand la mère David a annoncé son retrait de la vie politique c’était comme lorsque Claude Ryan a cassé sa pipe. Elle fut encensée de toute part. Les notes discordantes étaient rarissimes. Pourtant, la mère Thérésa David n’a pas semé que de grandes réussites. La polarisation extrême qui pourrit les échanges dès lors qu’on se penche sur la question de l’immigration et de la laïcité, QS l’a entretenu avec zèle. Le tout avec une couverture médiatique démesurée qui aurait dû mettre la puce à l’oreille à bien des indépendantistes. D’une gauche avide de projets collectifs, il y a eu glissement vers l’écotype qui ne balise que pour les petites victoires individualistes. Une gauche sur mesure pour les petits salons de granoles, se croyant connectés sur Terre-Mère mais incapables de prendre le pouls de la populace, jugée vulgaire, raciste et tout ce que tu veux. De son bord, pour ratisser large et instrumentaliser grossièrement des enjeux de société, le PQ n’a pas manqué de marquer le coup. Comme toujours, inéluctable malédiction, le PLQ a raflé la mise. Et Trump de surfer sur quelque chose qui au fond s’apparente à ça.

Mais pourquoi est-ce que je déblatère encore tout ça? J’en avais ma claque de ce faux-débat qui m’a valu tellement d’insultes. Hier encore, taxé d’islamophobe péquisse, rien de moins. Tellement de discussions court-circuitées par de sales roquets – aujourd’hui, en jeune, on dit des trolls – aboyant toujours les mêmes anathèmes débiles, éjaculateurs précoces de verbes mal conjugués. Argumenter avec eux, c’est pisser dans un violon. C’est l’aspect pathétique des réseaux sociaux, on y perd les codes de bonne conduite les plus élémentaires. Faut faire avec.

Pour 2017, je comptais enligner ma plume sur les enjeux environnementaux, mon dada de biologiste. Raté.

J’ai déjà raconté ici la raison pour laquelle je me suis fait happer par le débat sur la laïcité, pourquoi j’ai voulu dessiner sur ce thème. Il faudra bien que je la chie une bonne fois pour toute, sur ce journal web que le Régresso-Panda qualifie de «mineur», cette trentaine de dessins «laïcards» qui jamais ne seront publiés sur papier. C’est qu’on m’a laissé en plan avec mes petits mickey. Un bon mois de travail dans le vide, un autre. Une de ces réalité qui ponctuent la vie des illustrateurs à l’ère de Google images. Je bifurque un peu, mais tant qu’à y être, allons-y gaiement, pour l’hygiène… Parfois aussi, les artistes, on pille leurs idées, on viole leurs droits d’auteur et on joue avec leur volonté de sortir du néant, de gagner leur croûte avec ce qu’ils aiment faire. Surtout, on ne comprend pas leur façon de travailler. Mais au fond, artiste ou pas, quand t’es pas de la jet set, quand ta bouille n’a jamais luit sous les projecteurs de TLMEP, ta galère, ta réalité, on ne la mesure pas chez les élites de gauche comme de droite. Trop abstrait. Mais ça c’est une autre histoire, d’autres histoires, qui, je suppose, contribueront à rendre mon coup de crayon plus acerbe. Faut voir le positif partout.

Si je patauge encore dans ce foutu merdier, si je reviens sur l’attentat pâtissier contre Mathieu Bock-Côté, c’est que j’ai trouvé déplacé, non pas la tarte à la crème, mais le quolibet qui l’accompagnait. Le mot «fasciste».

Jusqu’ici les tartes qui s’écrasaient dans la face de Bernard-Henri Lévy, le philosophe français des beaux quartiers, je trouvais ça drôle. Voir se dégonfler l’égo surdimensionné de ce va-t’en-guerre me réjouissait. Bock-Côté, lui c’est autre chose. Il se dit conservateur et donne dans l’enflure verbale. Je me suis toujours demandé pourquoi il parlait comme ça, la bouche en cul de poule. Il est passé où son accent québécois? À priori, sur bien des choses, je suis en désaccord avec ce brave garçon prématurément vieux. Mais coudonc, il parle, il écrit, il intellectualise là ou d’autres ne font que baver et surtout, c’est un indépendantiste qui défend la liberté d’expression, deux positions qui ne font plus trop vibrer la nouvelle gauche. La régressive. C’est clair, Bock-Côté tape souvent sur le même clou, prend beaucoup de place dans une discussion (du moins lors de cette émission où on l’a mis en présence de Biz) et peut devenir insupportable avec ses airs de schtroumpf à lunettes. Mais il demeure «parlable». Pour Reprendre Normand Baillargeon, considérer que Bock-Côté est un fasciste, c’est avoir perdu tout sens des mots et se draper à peu de frais d’un costume d’antifasciste.

Parfois, le monde de droite, ça ne dit pas que des âneries. Le monopole de la bêtise ça n’existe pas. La beauté de l’attentat pâtissier a été dégradé par une injure verbale démontrant que son auteur n’était pas une lanterne. Il fut un temps où la gauche savait débattre de l’immigration et où le débat sur la laïcité lui appartenait. Entre temps, quelque chose s’est brisé.