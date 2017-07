Le Québec entre Nation et État

Les Éditions du Québécois sont fières d’annoncer la parution d’un nouvel essai de René Marcel Sauvé!

L’ouvrage est disponible pour aussi peu que 9,95$ sur la boutique du Québécois ou dans toutes les bonnes librairies.

« Le pouvoir est complètement dans ses communications, toutes ses communications. Cet axiome central en géopolitique, les oligarchies des six derniers millénaires l’ont exploité pour se maintenir en position de force. Ces temps sont révolus.

Les anciennes hégémonies n’ont plus ni pouvoirs ni avenir. Désormais, c’est la voix de la conscience qui commande, une conscience informée et responsable devant elle-même et devant une humanité de plus en plus éclairée.

C’est dans ce monde nouveau que le Québec doit faire son entrée comme État. »

René Marcel Sauvé, géographe spécialisé en géopolitique et en polémologie, fit ses études de base à l’Université de Montréal. En même temps, il entreprit dans l’armée canadienne une carrière de 28 ans qui le conduisit en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Poursuivant études et carrière, il s’inscrivit au département d’histoire de l’Université de Londres et fit des études au Collège Métropolitain de Saint-Albans. Il fréquenta l’Université de Vienne et le Geschwitzer School Institut Für Politische Wissenschaft à Munich. On lui doit plusieurs essais sur la géopolitique et l’avenir du Québec.