«On a littéralement sauvé le Québec», a déclaré Philippe Couillard au lendemain des élections partielles. Il faut comprendre que le premier ministre commence à sentir la menace : le Parti québécois a enregistré des gains de 6%, Québec solidaire et la Coalition avenir Québec ont observé, quant à eux, 1% de gain. Le parti libéral de Philippe Couillard a chuté de 10% par rapport aux dernières élections générales. Dans le compté de Verdun, rouge depuis sa création en 1966, on a vu une lutte étonnamment serrée : la candidate du PLQ élue avec seulement 8,46% d’avance, chiffre bien mince lorsqu’on considère que QS a raflé 18,58% du vote et qu’aux élections de 2014, l’avance libérale était de 26,22%. C’est donc une chute de 17,76% qu’encaisse le PLQ dans son château fort. Un dur lendemain de veille s’annonce alors pour l’équipe de Philippe Couillard. Or, que dit-il ce matin? Qu’il a «littéralement» sauvé le Québec.

Il nous apparait de plus en plus clair que nous avons là un cas étonnant de petitesse. La petitesse idéologique, politique, la petitesse sociale ; la gouvernance de la petitesse. Jour après jour, le gouvernement libéral de Philippe Couillard nous fait preuve d’une petitesse sans précédant politique. Rappelons-nous le cas Yves Bolduc, ce joyeux luron libéral qui prônait la fouille à nue d’élèves, qui recommandait aux écoles de ne pas acheter plus de livres, qu’il y en avait déjà assez. Rappelons-nous Sam Hamad, Jacques Daoust, rappelons-nous toutes les bassesses de Gaétan Barrette. Qu’est-ce donc cette foire ambulante d’incompétence profonde et de médiocrité si ce n’est, à l’origine, qu’une profonde petitesse? Une incapacité de gouverner sainement? Nous en avons vu d’autres, des gouvernements qui visaient l’équilibre budgétaire. Rappelons-nous ces années sous la gouverne de Lucien Bouchard, notre affectionné «père fouettard». N’empêche qu’il y avait dans sa gouvernance un idéal de grandeur, une affection profonde pour le modèle québécois et ses valeurs sociales : déficit zéro, certes, mais aussi les garderies à 5$, le Fonds de lutte contre la pauvreté, les améliorations portées au congé parental, le Chantier de l’économie sociale, etc.

Le gouvernement de Philippe Couillard s’inspire plutôt du modèle Harper ; une gouvernance au service des intérêts privés. Abolition des centres locaux de développement, démantèlement des contre-pouvoirs citoyens dans les instances décisionnelles, etc. Les coupures massives en éducation démontrent à elles seules la petitesse de l’idéologie libérale. On considère que l’avenir d’un peuple n’est pas digne de financement approprié, un peuple qui, soit dit en passant, compte 20% de citoyens qui ne savent ni lire, ni écrire. S’ils veulent une éducation de qualité, il y aura toujours le privé.

Je terminerai sur ces quelques mots de sagesse : «L’essence même de l’égalité, c’est d’être libre, libre de prendre les décisions qu’on a à prendre tous les matins quand on choisit comment on s’habille pour aller travailler», (Philippe Couillard, 22 novembre 2016).

La petitesse, c’est aussi ça : définir l’égalité comme un choix de cravate.