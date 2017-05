Bienvenue dans notre république de banane du Québec

Venez chers immigrants, venez vous établir au Québec. Nous en recevons 50,000 par année, y a rien de trop beau! Tout le monde est accepté. Même ceux qui entrent illégalement à la frontière Canadienne à Lacolle sans être comptabiliser. Les vannes sont ouvertes.

Le parti libéral a besoin d’électeurs qui voteront pour eux aux prochaines élections. C’est par ici que vous entrez. Entrez… entrez! Un chèque vous attend. Ici les anglophones du Québec votent aveuglément pour les libéraux même s’ils sont corrompus à l’os. Le but est de neutraliser ces petits gaulois de francophones à long terme en les empêchant de se séparer du beau grand Canada qui les méprise. Entrez, vous pourrez participer à les humilier.

Vous devez vous demander pourquoi les libéraux sont au pouvoir, s’ils sont si corrompus? En fait, les Québécois francophones ne vont pas voter. Ils sont niaiseux comme ça. Ils aiment ceux qui les méprisent et méprisent ceux qui les aiment. Les Québécois vous permettront d’être ce que vous êtes en oubliant d’être ce qu’ils sont. C’est ti pas bo ça! Le Québec n’a pas d’identité. Le Québec se nourrit de l’identité de tous ceux qui viennent vivre ici. Le multiculturalisme fédéral est le moyen qu’ont trouvé les fédéralistes de détruire notre distinction francophone en refusant de la reconnaître comme nation francophone. Ah oui! J’oubliais : Au Québec, nous avons une maladie grave qui s’appelle: La peur des référendums. Maladie très grave dont le parti libéral provincial et fédéral détiennent l’antidote.

Les Québécois sont des grandes gueules inoffensives qui pensent qu’en n’allant pas voter, les politiciens comprendront leurs récriminations. Ce sont de grands rêveurs qui dorment au gaz depuis longtemps. Ils se croient de grands stratèges politiques mais dans les faits, ils sont des analphabètes politiques. Ne soyez pas surpris si vous demandez à quelqu’un qui est le premier ministre du Québec et qu’il vous réponde que c’est René Lévesque. Les Québécois vivent dans le passé. Au Canada, c’est la même chose mais il ne faut pas faire de Canada-bashing.

Sur les routes pleines de trous du Québec, les gens roulent à gauche même si c’est supposé d’être la voie rapide. Ces conducteurs qui se tiennent à gauche, ont les yeux sur leurs téléphones intelligents en conduisant. C’est normal! Le fait qu’ils roulent à gauche doit venir de leur côté Britannique. Que voulez vous! Leur individualisme l’emporte sur leur civisme.

Amenez vos vélos chers immigrants car ici les cyclistes ont tous les droits. Surtout à Montréal. Il y en a même qui roulent dans la rue à côté de la piste cyclable, juste pour provoquer les automobilistes. Faut dire que les automobilistes ne sont pas mieux. Le bon gouvernement libéral a délibéré avec une loi : Quand vous dépassez un cycliste, il doit y avoir une distance d’au moins un mètre entre vous et lui, sinon, vous aurez une contravention. Mais le cycliste peut omettre de faire des arrêts obligatoires, il s’en sortira sans contraventions. C’est comme ça! La justice au Québec a deux poids, deux mesures.

Si vous êtes médecins dans votre pays, chez nous vous serez un chauffeur de taxi car nous ne reconnaissons pas vos compétences médicales. Que voulez-vous! Le collège des médecins du Québec est plus intelligent que tous les médecins de partout ailleurs dans le monde. Vous devrez assimiler les compétences Québécoises si vous voulez pratiquer la médecine. En attendant, le salaire minimum vous attend. N’oubliez pas que le premier ministre est un médecin et que le ministre de la santé est un radiologiste. Mais soyez patients car le gouvernement s’est assuré d’augmenter les salaires des médecins au détriment d’une austérité qui a durée trois ans pour les citoyens, payeurs de taxes. Que voulez-vous! Une république de banane doit garder son statut de banane!

Si vous ne trouvez pas d’emplois, vous pourrez aller faire une demande de bien-être social. Chèque garanti, bonheur garanti. Dentiste payé garanti. Vous pourrez travailler au noir tout en recevant votre chèque. Au Québec, les politiciens nous disent qu’il est important d’avoir une job même si elle entretient votre pauvreté. Le salaire minimum est à 11,75$/l’heure. Les entrepreneurs du Québec trouvent qu’un salaire minimum de 15$ l’heure serait dangereux pour la survie compagnies. Mais ils disent combattre la pauvreté en donnant des emplois. Ne vous en faites pas. À toutes les années, les médias organisent des guignolées pour aider les pauvres. Une canne d’haricot par année c’est suffisant pour combattre la pauvreté.

Votez libéral et vous serez abasourdi par leur incompétence acceptée par les Québécois. Ils se disent des victimes mais en fait, ils sont des complices de les avoir réélus, sachant qu’ils étaient corrompus.

L’hiver, quand ils annonceront une grosse tempête de neige, ne soyez pas surpris de rester pris dans votre voiture pendant 12 heures en plein centre-ville de Montréal. C’est normal. Ici, ce sont les fonctionnaires qui mènent et non les ministres. C’est comme si les pompistes étaient les patrons des propriétaires des garages qui les emploient. Mais c’est normal. L’incompétence est un pré-requis pour être libéral. Il ya plein de caméras pour vous prendre en flagrant délit de vitesses sur les routes mais quand vous êtes pris dans votre voiture pendant des heures, personne ne vient vous aider. C’est normal.

Ici au Québec, les policiers détestent que les gens manifestent dans les rues. En 2012, ils ont matraqué nos jeunes parce qu’ils n’acceptaient pas une hausse des frais de scolarité venant du gouvernement libéral. Les policiers ont utilisé des moyens douteux pour décourager les étudiants à quitter la rue. Ils n’ont pas respecté leurs droits si chers à nos institutions. Il faut respecter les lois, à l’exception des politiciens et des policiers. Nos agents de la paix sont sans contrats de travail depuis trois ans et pour protester, ils vont tout casser à l’hôtel de ville de Montréal. Ils ont le droit. Ils portent des pantalons de clowns depuis ce temps. Deux poids, deux mesures. Ils ont frappé nos enfants dans la rue parce qu’ils contestaient une injustice. Qui est la police de la police? Un autre corps policier.

Les policiers ne protègent que les libéraux corrompus au pouvoir. C’est une police politique. Ils n’en ont rien à foutre de la sécurité publique. Imaginez! Le gouvernement libéral a institué une unité anti-corruption en nommant un libéral comme chef de l’Unité. Ils essayent de nous faire croire qu’ils vont passer les menottes aux politiciens corrompus… Cé ti pas bo ça! Pour le reste, les policiers donnent des contraventions aux citoyens, parce qu’ils ont des quotas hebdomadaires à respecter. Ils essayeront de vous faire croire qu’ils travaillent pour la sécurité publique mais vous découvrirez qu’ils sont des percepteurs de taxes déguisées en contraventions. Ils sont drôles nos policiers. Ils nous disent qu’ils donnent des contraventions au nom de la sécurité publique et ils se cachent derrière des viaducs pour nous les donner.

Ici les récidivistes d’alcool au volant peuvent se faire prendre 10 fois de suite, alors si vous buvez en conduisant, vous allez être au paradis…..C’est ti pas beautiful! Ah oui! Ici au Québec, les libérations conditionnelles sont comptées à même vos sentences. Les libérations ne sont pas données au mérite. Donc si vous prenez 12 mois, vous sortirez dans deux mois. C’est ridicule comme ça.

Ici, les politiciens au pouvoir se prennent pour des PDG de compagnies. C’est l’économie au détriment de l’être humain. Ils parlent de démocratie mais en fait ils utilisent un système néolibéraliste. Moi j’appelle cela : Une dictature démocratique. La seule démocratie qui existe est que vous allez voter aux quatre ans. Le reste du temps, les politiciens font ce qu’ils veulent. Les stratégies de réélections sont prioritaires en tout temps.

Que voulez vous! Les CONS citoyens sont encore sur l’effet des médicaments que leurs médecins leur ont prescrits, pour le plus grand plaisir des compagnies pharmaceutiques…Ah oui, j’oubliais… Si vos vieux parents viennent avec vous au Québec, crissez-les dans nos CHSLD, ils vont mourir plus vite. Notre gouvernement s’occupe de bien les maltraiter. Le gouvernement coupe dans les soins aux personnes âgées ici, c’est ti pas wonderful!….Vous pourrez toucher votre héritage plus vite.

Bienvenu dans la république de banane de Philippe Couillard. Quand il va dans une mission à l’étranger, il refuse de parler français et s’identifie au drapeau Canadien même s’il est le premier ministre du Québec. L’autre ti-Coune de premier ministre au fédéral, répond en français quand on lui parle anglais ou vice et versa. Il parle de croissance économique et dépense 8 fois plus que le Premier ministre précédent en 8 ans. C’est facile de diriger un pays quand tu dépenses sans compter. N’importe qui est capable de faire ça. En passant, le Premier ministre du Canada est un amateur des mosquées. Ça peut être un must pour certains!….

Ah oui! Ici au Québec, si vous faites un délit grave ou que vous tuez quelqu’un, dites à votre avocat d’étirer la cause pour dépasser les délais car nous avons l’arrêt Jordan. Vous serez libérer sous peu….