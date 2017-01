Anglomanie

À la limite, un p’tit «cool» ou un petit «fuck» par ci et par là me vont. Mais les «fucking», les «LOL», les «Oh my God pis les «nice», je peux pas les supporter. Je ne dois plus être assez «djeune». Je suis trop aigri, trop kétaine sans doute. À chaque fois que ça sort d’une gueule de francophone ça m’énerve. C’est que je trouve que nos sacres fessent tellement, que notre langue est si riche… Pourquoi se rabattre sur ces petites tendances à la con?

C’était mes premiers coups de crayon de l’année 2017. Sans me bercer d’illusions, je nous la souhaite bien bonne et vous épargne tous les détails du fiasco de 2016. Pour ma part, je renonce officiellement à l’ambition d’avoir le moindre impact sur le monde avec mes gribouillages. Par la même occasion, je vous annonce que mon égo d’artisse est superbement dégonflé, que faire l’unanimité c’est toujours pas mon truc et que je compte bien continuer à dessiner en égoïste, dans ma petite zone sale et obscure, au fond de ce délicieux cloaque d’anonymat qui sied si bien à ma santé mentale. L’humour noir, c’est la politesse du désespoir. Au plaisir!

Pour ceux qui les aiment bien, monsieur et madame Québec sont apparus (et morts) ici : Kwebek 3000 (BD)

Je les ai ressuscités ici, avec Stéphane Dion le sale roquet : Léthargie collective (BD)

Puis me suis immiscé dans la peau du bonhomme ici : La marge (BD)

Pour un grand total de 91 likes. Une chance que je les chie pour l’hygiène et que je ne carbure pas aux thumbs up!