À la mode de chez nous

Encore du religieux. Jusqu’à ce que ça sorte par les oreilles.

Cette fiction torturée, ce hippie cloué dégoulinant sa souffrance à l’Assemblée Nationale, dans les hôpitaux et dans certaines écoles publiques en région m’agace et c’est peu de dire. Mais en même temps, j’ai peur qu’en voulant trop pousser pour qu’il soit expulsé de partout une bonne fois pour toute, tout le reste s’effrite… Je parle de ces restants de volonté de sécularisation. Ces quelques malheureux confettis. Je serais même prêt à faire une «croix» sur l’embrouille, histoire d’avancer un peu. Mais bon, visiblement on préfère encore se prendre la tête avec ces bondieuseries ostentatoires. Foutues religions. Foutus placebos intrusifs de merde. Foutues fables. Si seulement tout ceux qui s’en réclament aussi bruyamment pouvaient se les carrer dans le fion une bonne fois pour toute.